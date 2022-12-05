В Азербайджане более чем в 3 раза снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 13 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 512, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 47 случаях.
Третий день подряд не выявлено летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 983 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 261 человек (+14 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 268 человек.
За сутки медики провели 878 тестов на коронавирус против 1 тыс. 849 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 383 тыс. 253 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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