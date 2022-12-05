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Дальнее зарубежье 05.12.2022 17:14

С угрозами столкнулись украинские дипломаты в 12 странах – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", - написал он в Facebook.

Спикер МИД сообщил, что всего уже имел место 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

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Тэги: УКРАИНА, ДИПЛОМАТЫ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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