С угрозами столкнулись украинские дипломаты в 12 странах – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что зафиксирован 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.

"Испанская полиция изъяла на почтовом отделении три конверта с, как считается, глазами животных, адресованных посольству Украины в Мадриде, генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Начаты следственные действия", - написал он в Facebook.

Спикер МИД сообщил, что всего уже имел место 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах.