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Регион 05.12.2022 17:34

Симонян сетует на пассивность ОДКБ и на то, что Армению оставили один на один с Азербайджаном

Армения не заявляла о выходе из ОДКБ, однако пассивность организации повлияла на общественные настроения в республике, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Некоторая пассивность ОДКБ, а также официальные заявления отдельных наших союзников стали причиной того, что общественные настроения в Армении относительно организации претерпели существенные изменения. Мы никогда не делали заявлений о выходе из ОДКБ. Мы говорили о том, что ОДКБ покидает регион, и мы этим обеспокоены", - сказал Симонян на заседании Совета и 15-ом пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве в понедельник.

По его словам, складывается впечатление, что территория Армении не имеет равного стратегического значения для ОДКБ, в то время как пристальное внимание уделяется восточно-европейскому региону и Центральной Азии.

"Для нас принципиальную важность имеет подтверждение зоны ответственности ОДКБ в Республике Армения", - отметил спикер парламента Армении.

Он отметил также, что "сегодня вооруженные силы третьей страны находятся в зоне ответственности ОДКБ".

Он также утверждает, что Азербайджан якобы намеревается закрыть Лачинский коридор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, СИТУАЦИЯ


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