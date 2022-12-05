Золото торгуется вблизи 4-месячного максимума благодаря слабому доллару

Цены на золото стабильны в понедельник благодаря снижению курса доллара к основными мировым валютам.
Котировки февральских контрактов на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:11 мск опустились менее чем на 0,1% - до $1809,4 за тройскую унцию.
В ходе сессии котировки достигали максимальных за четыре месяца $1822,9 за унцию. На прошлой неделе котировки наиболее активно торгующихся фьючерсов на золото впервые с июня превысили 200-дневную скользящую среднюю, отмечает MarketWatch.
Серебро с поставкой в марте в целом стабильно и стоит $23,24 за унцию.
Цены на палладий увеличились на 0,7%, до $1914 за унцию, платина подорожала на 0,5%, до $1031,8 за унцию.
Индекс ICE U.S. Dollar, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, в ходе торгов опускается примерно на 0,3%.
"Восстановительное ралли на рынке золота длится уже четвертую неделю, так что возможны определенные коррекционные колебания", - отметил старший аналитик OANDA Крейг Эрлам.
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