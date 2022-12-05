JPMorgan понизил прогноз цены Brent на 2023г до $90 за баррель

Эксперты JPMorgan Chase & Co. понизили прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель, отметив, что ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка.
Согласно прогнозу экспертов JPMorgan, производство нефти в РФ уменьшится на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2023 года и стабилизируется на уровне 10 млн б/с во втором полугодии 2023 года.
В субботу Совет ЕС принял решение установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ограничение вступило в силу с 5 декабря вместе с эмбарго на поставки нефти из РФ в европейские страны.
Предполагается, что механизм ценового потолка будет пересматриваться каждые два месяца, начиная с середины января 2023 года, с учетом изменений на рынке. Лимит будет устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных, предоставленных МЭА.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 в понедельник составляет $87,95 за баррель, что на $2,38 (2,78%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
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