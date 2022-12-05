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Дальнее зарубежье 05.12.2022 20:00

Еврокомиссия приняла план действий против незаконной миграции в ЕС через Западные Балканы

Европейская комиссия (ЕК) представила план действий ЕС на Западных Балканах, направленный на укрепление сотрудничества в области миграции и управления границами с государствами-партнерами из этого региона в свете их перспективы присоединения к Евросоюзу.

"Мы регистрируем значительное число незаконных прибытий мигрантов в Европейский союз. Мы подготовили план наших действий для маршрута Центрального Средиземноморья. И мы попросили утвердить дополнительный план для Западных Балкан. Когда мы все - государства-члены ЕС и комиссия - работаем вместе с третьими странами, мы добиваемся результата. Это мы видели на примере нашей работы по атлантическому маршруту мигрантов. На нем наблюдается снижение прибывающих", - заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон, представляя в понедельник новый план на пресс-конференции в Брюсселе.

В Еврокомиссии обращают внимание на то, что этот план презентован накануне саммита ЕС-Западные Балканы в Тиране 6 декабря, на котором вопрос о миграции будет одной из тем повестки.

План действий по Западным Балканам определяет 20 оперативных мер, структурированных по пяти направлениям: усиление пограничного контроля на маршрутах, оперативные процедуры предоставления убежища и вспомогательные возможности для приема, борьбу с незаконным ввозом в ЕС мигрантов, расширение сотрудничества в области реадмиссии и возвращения, согласование визовой политики.

Еврокомиссия объясняет в своем коммюнике, что план направлен на поддержку государств-членов, испытывающих растущее миграционное давление на маршрутах Западных Балкан. По данным ЕК, незаконные перевозки мигрантов по маршрутам Западных Балкан значительно увеличились в этом году из-за ряда факторов, включая ухудшение экономического положения в странах происхождения миграции и отсутствие безопасности в результате продолжающихся конфликтов.

Несовпадение безвизовых режимов этих балканских стран с визовой политикой ЕС также способствует увеличению числа людей, которые прилетают самолетами непосредственно на Западные Балканы и затем перебираются в Евросоюз. "Тесное сотрудничество с нашими партнерами на Западных Балканах необходимо для решения этих общих миграционных проблем", - заявляют в Европейской комиссии.

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Тэги: ЕС, МИГРАЦИЯ, ПЛАН


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