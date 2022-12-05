Япония изучает возможность утроить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском море

Власти Японии рассматривают вариант почти в три раза нарастить силы ПРО на островах Рюкю в Восточно-Китайском море для перехвата баллистических ракет, сообщает в понедельник "Киодо" со ссылкой на проект соответствующего плана.
Так, Токио намерен увеличить количество подразделений, оснащенных средствами ПРО, с четырех до 11 на архипелаге Рюкю до конца 2031 финансового года
Данный план, как ожидается, включат в национальную стратегию обороны - документ, определяющий политику в сфере укрепления обороны Японии сроком на 10 лет. Сейчас он наряду со стратегией национальной безопасности находится в стадии пересмотра, завершить который японские власти намерены до конца этого года.
По информации "Киодо", шесть подразделений ПРО будут базироваться на тех островах Рюкю, которые относятся к префектуре Окинава, а еще одно на острове Амами-Осима в составе архипелага в префектуре Кагосима. При этом Япония всего хочет получить 14 новых подразделений, включая семь на островах Рюкю, для перехвата ракет.
Кроме того, японские власти хотят модернизировать ракеты средней дальности для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Type-03: изначально они предназначались для уничтожения вражеских самолетов, а в 2026 финансовом году Япония хотела бы поставить на вооружение обновленную версию этих ракет, способную сбивать неприятельские баллистические ракеты. Вместе с тем, согласно плану, в 2029 финансовом году японские власти намерены приступить к массовому производству усовершенствованных зенитных ракет, которые смогут поражать и гиперзвуковое оружие, а в 2032 финансовом году начать их развертывание.
В настоящий момент японское командование возлагает задачу по перехвату неприятельских ракет на экипажи эсминцев, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"). Если вражеские ракеты сбить не удастся, их должны уничтожать ЗРК "Пэтриот".
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасность
Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары
Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достичь рекордных $4 млрд - Лавров
В Белом доме не исключают будущих изменений «потолка» цен на нефть РФ
Почти два десятка нефтяных танкеров не могут пройти через Босфор и Дарданеллы
PepsiCo планирует продавать 20% напитков в перерабатываемой упаковке к 2030г
СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января
В Азербайджане более чем в 3 раза снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах со стороны учредителя ООО «Кат Холдинг» рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Проведено специальное мероприятие для детей с нарушением слуха
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли 1-е место на национальном этапе 47-го Международного студенческого чемпионата по программированию
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают