Генсек ОДКБ заявил о сохранении угроз с территории Афганистана

Высокий уровень террористической опасности и наркотрафик остаются серьёзными угрозами, которые исходят с территории Афганистана, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник, выступая на совместном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XV пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.

"В Центрально-Азиатском регионе сохраняются вызовы и угрозы, исходящие с территории Афганистана. Это, прежде всего, высокий уровень террористической опасности и наркотрафик", - сказал Зась, выступление которого размещено на сайте ОДКБ.

По словам генсека, "в этих условиях сохраняет актуальность работа по оказанию помощи Республике Таджикистан в укреплении безопасности на таджикско-афганской границе".

"Намерены провести углубленный обмен мнениями информацией на предстоящем 8 декабря сего года заседании Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ", - сообщил Зась.