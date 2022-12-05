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СНГ 05.12.2022 20:55

Генсек ОДКБ заявил о сохранении угроз с территории Афганистана

Высокий уровень террористической опасности и наркотрафик остаются серьёзными угрозами, которые исходят с территории Афганистана, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в понедельник, выступая на совместном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ и XV пленарном заседании ПА ОДКБ в Москве.

"В Центрально-Азиатском регионе сохраняются вызовы и угрозы, исходящие с территории Афганистана. Это, прежде всего, высокий уровень террористической опасности и наркотрафик", - сказал Зась, выступление которого размещено на сайте ОДКБ.

По словам генсека, "в этих условиях сохраняет актуальность работа по оказанию помощи Республике Таджикистан в укреплении безопасности на таджикско-афганской границе".

"Намерены провести углубленный обмен мнениями информацией на предстоящем 8 декабря сего года заседании Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ", - сообщил Зась.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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