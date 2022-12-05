Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
В состав делегации вошли начальник штаба ВС Турции, командующий Сухопутными войсками, командующий ВМС и командующий ВВС.
Как сообщает сайт главы государства, собеседники отметили, что 2022 год стал очень успешным с точки зрения развития дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. При этом стороны подчеркнули, что отношения между двумя странами укрепляются во всех сферах, включая военную. В этой связи отмечалась значимость проводимых в настоящее время в Азербайджане совместных азербайджано-турецких военных учений.
Стороны также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.
Н.Аббасова
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