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Оборона 05.12.2022 19:01

Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

В состав делегации вошли начальник штаба ВС Турции, командующий Сухопутными войсками, командующий ВМС и командующий ВВС.

Как сообщает сайт главы государства, собеседники отметили, что 2022 год стал очень успешным с точки зрения развития дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. При этом стороны подчеркнули, что отношения между двумя странами укрепляются во всех сферах, включая военную. В этой связи отмечалась значимость проводимых в настоящее время в Азербайджане совместных азербайджано-турецких военных учений.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ


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