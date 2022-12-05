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Дальнее зарубежье 05.12.2022 19:44

Совет ЕС продлил на год глобальные санкции за нарушения прав человека

Совет ЕС объявил в понедельник о продлении на год, до 8 декабря 2023 года, ограничительных мер, введенных в рамках глобального режима санкций Евросоюза за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека во всем мире.

"Это означает, что санкции будут по-прежнему применяться ко всем 17 физическим и 5 юридическим лицам, включенным в список. На тех, кто подпадает под ограничительные меры, распространяется запрет на въезд в ЕС, а также замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам в ЕС запрещено предоставлять средства (внесенным в санкционный список)", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что данное решение подтверждает обязательство ЕС, используя все инструменты, действовать против нарушений прав человека, где бы это ни происходило. Права человека, подчеркивают в Брюсселе, "универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны".

Совет ЕС учредил глобальный режим санкций Евросоюза в области прав человека 7 декабря 2020 года. Как считают в Брюсселе, он "позволяет ЕС преследовать физических и юридических лиц, организации и органы, ответственные за серьезные нарушения и злоупотребления в отношении прав человека во всем мире, а также причастные к ним или связанные с ними".

"ЕС внимательно следит за развитием событий в этой области и, как следствие, - за тем, чтобы списки постоянно пересматривались", - заявляют в Евросоюзе.

Из числа россиян в данном санкционном списке ЕС числятся, в частности, глава СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и бывший директор ФСИН Александр Калашников. Под этими санкциями ЕС находится еще группа лиц, в том числе из ЧВК "Вагнер", включая ее предполагаемого основателя Дмитрия Уткина. Сама ЧВК также внесена в санкционный список.

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Тэги: ЕС, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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