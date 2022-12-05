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Цена на нефть

02.12 $/bbl +/- WTI 79.98 -1.24 Brent 85.57 -1.31

ТЭК 05.12.2022 20:13

Цены на нефть сократили прирост

Цены на нефть несколько сократили прирост на торгах в понедельник, но остаются в плюсе благодаря ожиданиям восстановления спроса в Китае в результате смягчения карантинных ограничений.

Более десятка крупных китайских городов, включая Пекин и Шанхай, объявили об ослаблении контроля за распространением коронавируса в разных масштабах с прошлой пятницы.

"Мы увидим очень существенное увеличение спроса, если Китай откроет экономику, - заявила аналитик по нефтяному сектору Energy Aspects Амрита Сен в интервью Bloomberg TV. - Мы ожидаем, что спрос начнет расти с апреля".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:45 составляет $86,05 за баррель, что на $0,48 (0,56%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на январь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,4 (0,5%), до $80,38 за баррель.

Трейдеры также оценивают решение Евросоюза и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.

Эксперты JPMorgan, однако, ожидают лишь небольшого сокращения добычи Россией после вступления в силу механизма ценового потолка. В связи с этим, они понизили прогноз средней цены нефти Brent на 2023 год до $90 за баррель с ожидавшихся ранее $98 за баррель.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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