Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасность

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

"Министр Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в этом направлении", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, на встрече отмечалась особая значимость совместных уче

Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасностьний "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.

"В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.

Н.Аббасова