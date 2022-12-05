Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасность

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в понедельник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
"Министр Гасанов отметил развитие азербайджано-турецкого военного сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего расширения работы, проводимой в этом направлении", - сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.
По информации ведомства, на встрече отмечалась особая значимость совместных уче
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасностьний "Братский кулак", проводимых в Баку, Астаринском, Джебраильском и Имишлинском районах в соответствии с соглашением о сотрудничестве в военной сфере, заключенным между Азербайджаном и Турцией.
"В ходе обмена мнениями по темам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности", - говорится в сообщении.
Н.Аббасова
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