Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

02.12 $/bbl +/- WTI 79.98 -1.24 Brent 85.57 -1.31

Дальнее зарубежье 06.12.2022 11:04

США и ЕС обсуждают новые тарифы на китайскую сталь и алюминий

США и Европейский союз рассматривают введение новых тарифов на китайскую сталь и алюминий в рамках борьбы с выбросами углекислого газа и глобальным избытком производственных мощностей, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, новая рамочная программа, основанная на соответствующем соглашении между США и ЕС, заключенном в прошлом году, в основном направлена на Китай, крупнейший в мире источник выбросов углерода и производителя стали и алюминия, а также на другие крупные страны, загрязняющие окружающую среду.

Отмечается, что идея, возникшая в администрации президента США Джо Байдена, все еще находится на начальной стадии.

Неясно, какие юридические полномочия администрация США будет использовать для введения новых тарифов.

Один из собеседников агентства сообщил, что вопрос все еще прорабатывается внутри команды и на переговорах с ЕС, а также с представителями промышленности и Конгрессом.

Белый дом также ведет переговоры с законодателями о возможном создании новой структуры для решения проблемы выбросов углерода и избытком производственных мощностей.

Агентство предполагает, что планы США и ЕС, вероятно, углубят разногласия между Пекином и Вашингтоном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az