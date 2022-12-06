В КНДР отдан приказ о проведении артиллерийских стрельб в ответ на учения Южной Кореи и США

Генеральный штаб армии КНДР во вторник отдал приказ об артиллерийских стрельбах в море в ответ на учения между Южной Кореей и США вблизи межкорейской границы.
"В целях предупреждения мы немедленно приказали передовым артиллерийским подразделениям начать артиллерийский обстрел в море", - цитирует ЦТАК заявление неназванного представителя Генштаба Корейской народной армии.
Чиновник призвал Юг немедленно прекратить "провокационные" военные действия.
Учения проводятся Южной Кореей и США в южнокорейском уезде Чхорвон в провинции Канвондо, расположенном на границе с КНДР.
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