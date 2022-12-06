Газохимический комплекс по производству метанола стоимостью $140 млн хотят построить в Казахстане

Газохимический комплекс по производству метанола стоимостью $140 млн планируют построить в Западно-Казахстанской области, сообщила во вторник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев встретился с представителями компаний CITIC Construction Co. Ltd. и China Huanqiu Contracting & Engineering (Shanghai) Co., Ltd, добавили в пресс-службе.
"Во время встречи казахстанской компанией Zhaik Petroleum LTD был подписан ЕРС-контракт с китайской стороной. В рамках данного контракта предусматривается строительство газохимического комплекса по производству метанола производительностью 130 тыс. тонн в Западно-Казахстанской области", - отмечается в сообщении.
В период строительно-монтажных работ планируется создание порядка 500 рабочих мест, а также 220 постоянных рабочих мест после запуска комплекса. Общая стоимость проекта составляет $140 млн.
Ожидается, что газохимический комплекс будет запущен в конце 2024 года. После планируется реализовать второй этап проекта по выпуску аммиака и карбамида, стоимость которого составит $200 млн.
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