Число случаев COVID-19 в мире превысило 645,7 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 645 млн 785 тыс. 395, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 642 тыс. 227 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:
США - 99 млн 23 тыс. 619 и 1 млн 81 тыс. 638.
Индия - 44 млн 675 тыс. 6 и 530 тыс. 633.
Франция - 38 млн 278 тыс. 536 и 160 тыс.285.
Бразилия - 35 млн 396 тыс. 191 и 690 тыс. 229.
Германия - 36 млн 604 тыс. 648 и 158 тыс. 386.
По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 852,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 306 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 428, в Бразилии - 3 тыс. 205, в Германии - 1 тыс. 888.
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасность
Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары
Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достичь рекордных $4 млрд - Лавров
Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре превысили $1,5 млрд
Газохимический комплекс по производству метанола стоимостью $140 млн хотят построить в Казахстане
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Россия будет укреплять отношений с Турцией, Китаем, Индией, Ираном - Ушаков
США и ЕС обсуждают новые тарифы на китайскую сталь и алюминий
В КНДР отдан приказ о проведении артиллерийских стрельб в ответ на учения Южной Кореи и США
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank подвел итоги 2022 года
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Проведено специальное мероприятие для детей с нарушением слуха
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают