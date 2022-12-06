Число случаев COVID-19 в мире превысило 645,7 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 645 млн 785 тыс. 395, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 642 тыс. 227 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 млн 23 тыс. 619 и 1 млн 81 тыс. 638.

Индия - 44 млн 675 тыс. 6 и 530 тыс. 633.

Франция - 38 млн 278 тыс. 536 и 160 тыс.285.

Бразилия - 35 млн 396 тыс. 191 и 690 тыс. 229.

Германия - 36 млн 604 тыс. 648 и 158 тыс. 386.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 852,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 306 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 тыс. 428, в Бразилии - 3 тыс. 205, в Германии - 1 тыс. 888.