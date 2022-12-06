Азербайджан в январе-сентябре увеличил поставки бензина Premium Euro-95 из РФ на 22%

Азербайджан в январе-сентябре 2022 года импортировал 85 тыс. 245,08 т автомобильного бензина марки Premium Euro-95, что на 27% ниже показателя 9 месяцев 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Стоимость импортированного бензина Premium Euro-95 составила $87 млн 98,29 тыс. (рост на 1,7%).

В частности, поставки из РФ составили 58 тыс. 892,2 т (рост на 21,8%) на $60 млн 676,56 тыс. (рост в 1,8 раза). В целом, на РФ пришлось 69,1% всего импорта бензина Premium Euro-95.

Из Румынии импортировано 7 тыс. 286,18 т на $6 млн 505,55 тыс., Болгарии - 10 тыс. 456,7 т на $11 млн 846,11 тыс., Туркменистана - 8 тыс. 196,25 т на сумму $7 млн 747,05 тыс., Беларуси - 413,75 т на $323,02 тыс.

В январе-сентябре 2022 года импорт в Азербайджан автомобильного бензина марки Super Euro-98 составил 1 тыс. 173,62 т (спад на 48,8%) на $1 млн 412,28 тыс. (спад на 29,3%).

При этом из России поставлено 775,36 т бензина на $931,13 тыс., Румынии - 398,26 т на $481,14 тыс.

В 2021 году Азербайджан импортировал 147 тыс. 412,23 т автомобильного бензина Premium Euro-95 (рост на 52%) на сумму $111 млн 106,15 тыс. (рост в 1,9 раза).

Автомобильного бензина Super Euro-98 в 2021 году в страну было поставлено в объеме 2 тыс. 684,79 т (рост на 1,1%) на сумму $2 млн 395,07 тыс. (рост на 14,2%).

Импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок "Premium Euro-95" и "Super Euro-98" начался с 1 апреля 2014 года.

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 2 маната за 1 литр, "Super Euro-98" - 2,3 маната/литр.

Н.Аббасова