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Бизнес и законодательство 06.12.2022 11:06

Ненефтяной экспорт Азербайджана за 11 месяцев вырос на 14%

Ненефтяной экспорт из Азербайджана по итогам января-ноября 2022 года составил $2 млрд 668,09 млн, что на 14% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

В AZPROMO агентству «Интерфакс-Азербайджан» отметили, что в ноябре ненефтяной экспорт составил $302,13 млн (спад на 1% от показателя ноября 2021 года).

В 2021 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил рекордные $2,7 млрд, что на 47,2% больше показателя 2020 года.

По оценкам Минэкономики, к 2027 году объем ненефтяного экспорта увеличится до $5 млрд.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НЕНЕФТЯНОЙ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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