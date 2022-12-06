Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре превысили $1,5 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре 2022 года составили 2 млрд 628 млн 627 тыс. манатов ($1,54 млрд по текущему курсу –ИФ), что на 16% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 922 млн 225,5 тыс. манатов ($542,5 млн – ИФ). По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем этих доходов увеличился на 1,2%.
Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана составили 1 млрд 706 млн 401,5 тыс. манатов (свыше $1 млрд - ИФ), рост – на 26%.
По магистральным нефтепроводам за отчетный период транспортировано 27 млн 505,2 тыс. тонн нефти (рост на 5,1%), газопроводам – 28 млрд 501,2 млн кубометров газа (рост на 12,1%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 78,9% транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объем объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 53,3% приходится по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ).
Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов (рост на 31,2%). При этом, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов (рост на 6,3%), магистральных газопроводов - 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов (рост – на 54,7%).
Н.Аббасова
Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили перспективы ВТС и региональную безопасность
Президент Алиев и глава Минобороны Турции обсудили перспективы сотрудничества Баку и Анкары
Товарооборот между Азербайджаном и РФ в 2022г может достичь рекордных $4 млрд - Лавров
Число случаев COVID-19 в мире превысило 645,7 млн - университет Хопкинса
СМИ сообщили о трудоустройстве Роналду в "Аль-Наср" с 1 января
В Азербайджане более чем в 3 раза снизилась суточная заболеваемость COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
Россия будет укреплять отношений с Турцией, Китаем, Индией, Ираном - Ушаков
США и ЕС обсуждают новые тарифы на китайскую сталь и алюминий
В КНДР отдан приказ о проведении артиллерийских стрельб в ответ на учения Южной Кореи и США
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Kapital Bank подвел итоги 2022 года
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Проведено специальное мероприятие для детей с нарушением слуха
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают