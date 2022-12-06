Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре превысили $1,5 млрд

Доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в январе-сентябре 2022 года составили 2 млрд 628 млн 627 тыс. манатов ($1,54 млрд по текущему курсу –ИФ), что на 16% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В частности, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов, включая Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), составили 922 млн 225,5 тыс. манатов ($542,5 млн – ИФ). По сравнению с аналогичным показателем прошлого года объем этих доходов увеличился на 1,2%.

Доходы от деятельности магистральных газопроводов Азербайджана составили 1 млрд 706 млн 401,5 тыс. манатов (свыше $1 млрд - ИФ), рост – на 26%.

По магистральным нефтепроводам за отчетный период транспортировано 27 млн 505,2 тыс. тонн нефти (рост на 5,1%), газопроводам – 28 млрд 501,2 млн кубометров газа (рост на 12,1%). При этом, в общем объеме прокачки нефти по магистральным нефтепроводам порядка 78,9% транспортируется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, а в объем объеме прокачки газа по магистральным газопроводам 53,3% приходится по Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум –ИФ).

Как сообщалось, доходы Азербайджана от деятельности магистральных трубопроводов в 2021 году составили 3 млрд 49,505 млн манатов (рост на 31,2%). При этом, доходы от деятельности магистральных нефтепроводов составили 1 млрд 197 млн 649,8 тыс. манатов (рост на 6,3%), магистральных газопроводов - 1 млрд 851 млн 856 тыс. манатов (рост – на 54,7%).

Н.Аббасова