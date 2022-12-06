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Макроэкономика 06.12.2022 21:35

Инфляция в ОЭСР в октябре ускорилась до 10,7% с 10,5%

Потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в октябре увеличились на 10,7% в годовом выражении.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с октябрьскими 10,5%.

Двухзначные темпы роста цен были зафиксированы в 18 из 38 государств, входящих в ОЭСР. Самые высокие наблюдались в Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве и Турции - выше 20%.

Повышение стоимости энергоносителей в странах ОЭСР в октябре замедлилось до 28,1% в годовом выражении с 28,8% месяцем ранее. Однако темпы подъема выше 10% сохранились в 35 государствах, в том числе выше 30% - в 13 из них.

Рост цен на продукты питания ускорился до 16,1% с 15,3% в сентябре. Это максимальный показатель с мая 1974 года.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (базовая инфляция) в ОЭСР в октябре увеличились на 7,6%, также как и в предшествующий месяц.

Инфляция в государствах G7 ускорилась в позапрошлом месяце до 7,8% с 7,7% в сентябре, в странах G20 - осталась на отметке 9,5%. Между тем в США рост цен замедлился до 7,7% с 8,2%.

Инфляция в еврозоне (индекс HICP) в октябре усилилась до 10,6% с 9,9% в предыдущий месяц. Повышение потребительских цен без учета цен на продукты и энергоносители составило 5% против 4,8%.

В то же время предварительные данные статистического управления Евросоюза указали на ослабление роста индекса HICP в ноябре до 10% за счет менее значительного увеличения стоимости энергоносителей.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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