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Дальнее зарубежье 06.12.2022 15:40

В Китае раскритиковали доклад Пентагона о китайской армии и назвали США возмутителями спокойствия в мире

В Минобороны Китая раскритиковали ежегодный доклад Пентагона по оборонной ситуации в стране, в котором говорится о значительном наращивании ядерного потенциала КНР, сообщает во вторник Associated Press.

Представитель Минобороны Китая заявил, что доклад Пентагона "искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, делает беспочвенные предположения о китайском военном развитии и грубо вмешивается во внутренние дела Китая по вопросу о Тайване".

Он также обвинил США в том, что они являются "крупнейшими возмутителями спокойствия и разрушителями мира во всем мире".

В докладе Пентагон, в частности, отметил, что к 2035 году Китай может иметь около 1,5 тыс. ядерных боеголовок.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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