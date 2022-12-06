Цены на нефть вновь перешли к снижению

Цены на нефть перешли к снижению на торгах во вторник после умеренного подъема в ходе утренней сессии.
Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 во вторник составляет $81,86 за баррель, что на $0,82 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,77 (1%), до $76,16 за баррель.
Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.
Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран по потолку цен на российскую нефть.
РФ в настоящее время уже готовит механизм запрета использования ценового потолка, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Александр Новак. "Сейчас дорабатывается с компаниями (механизм запрета на применение ими ценового потолка - ИФ)", - сказал он, выразив уверенность, что мера начнёт действовать до конца года.
США, а также страны G7, ЕС и Австралия сформировали Коалицию предельных цен (Price Cap Coalition) и с 5 декабря не позволяют своим компаниям оказывать услуги по транспортировке, страхованию, финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой нефти российского происхождения, если цена их продажи превышает определенный потолок. Аналогичная мера заработает для нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года.
Сейчас потолок определен на уровне $60 за баррель.
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