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Бизнес и законодательство 06.12.2022 18:01

Золото будет торговаться в диапазоне $1620-1920 в 2023г, платина окажется под давлением - Heraeus

Золото будет торговаться в довольно широком диапазоне в 2023 году, при этом котировки драгметалла в евро могут достичь рекордных значений в случае ослабления инфляционного давления, полагают аналитики немецкой трейдинговой компании Heraeus Precious Metals.

Цены на золото в течение следующего года будут колебаться в пределах $1620-1920 за тройскую унцию с учетом событий на Украине, высокой инфляции и растущих опасений по поводу рецессии, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет аналитиков Heraeus.

Февральские фьючерсы на золото на бирже NYMEX во вторник умеренно дорожают и к 14:24 мск стоят около $1788.

Стоимость золота в евро может превысить исторический максимум, зафиксированный в марте этого года на уровне 1870 евро за унцию, если рынок позитивно отреагирует на возможную смену курса денежно-кредитной политики в США, полагают аналитики.

Тем временем палладий и платина в 2023 году, вероятно, испытают давление за счет превышения предложения над спросом, считают эксперты. Палладий будет торговаться в очень широком диапазоне $1300-2250 за унцию против $1890 во вторник, платина - $800-1150 за унцию против $1001.

Цены на серебро могут получить поддержку за счет высокого спроса со стороны производителей смартфонов и солнечных панелей. Аналитики Heraeus полагают, что цены будут колебаться от $17 до $25 за унцию в течение 2023 года. Во вторник серебро торгуется у отметки $22,61 за унцию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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