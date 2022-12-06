Баку и Анкара будут вместе реагировать на внешние угрозы и провокации - Акар

Угрозы и провокации против Баку и Анкара будут восприниматься как общие, направленные против обеих стран, заявил министр национальной обороны Турции Хусули Акар в ходе визита в Азербайджан.

«Угрозы и провокации, направленные против Турции и Азербайджана, откуда бы или от кого бы они не исходили, мы будем воспринимать как направленные против двух государств. Друзей мы вместе (с Азербайджаном –ИФ) будем воспринимать как наших (общих – ИФ) друзей, врагов – как наших (общих –ИФ) врагов. В этом никто не должен сомневаться», - заявил Акар, обращаясь к личному составу двух армий, участвующих в учениях «Братский кулак» (проходят в приграничных с Ираном районах Азербайджана – ИФ), сообщают турецкие СМИ

По словам Акара, в настоящее время «мы переживаем критический период», когда в мире и в регионе возросли неопределенность, риски, угрозы и опасности.

«Обеспечение безопасности наших стран и народов в таком сложном процессе возможно только при наличии у нас эффективной, сдерживающей и уважаемой армии. При этом, для сильной армии помимо современного боевого оружия, инструментов и снаряжения необходимы подготовленные кадры, которые смогут использовать эти возможности», - сказал Акар.

Н.Аббасова