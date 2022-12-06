Венгрия заблокировала пакет помощи Евросоюза Украине в 18 млрд евро

Венгрия, как и планировала, во вторник воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза на 18 млрд евро, предложенный Еврокомиссией для Украины на 2023 год, сообщает агентство ЭФЭ.

"Мы не смогли принять пакет помощи, но мы не опустим руки. Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы в начале января приступить к оказанию помощи Украине", - приводит оно слова министра финансов Чехии Збынека Станюры.

Агентство отмечает, что теперь в Брюсселе будут искать возможности для того, чтобы 26 членов политического блока могли бы оказать помощь Украине в январе по общей линии ЕС, без участия в этом процессе Венгрии.

Венгрия ранее неоднократно заявляла, что не поддержит этот пакет помощи. Вместо этого Будапешт предложил всем членам ЕС использовать средства из собственного бюджета для оказания помощи Украине посредством двусторонних соглашений. В частности, правительство Венгрии решило выделить 187 млн евро для участия в финансовой помощи Украине, но эти средства будут выделены из национального бюджета не в рамках единого плана ЕС.