США планируют осуществить испытательный пуск ракеты в Тихом океане

Соединенные Штаты готовятся осуществить 22 декабря в Тихом океане испытательный пуск ракеты, следует из американского навигационного предупреждения для мореплавателей в зоне NAVAREA XII.
Пуск предполагается в направлении Гавайских островов из района ракетного полигона Поинт-Мугу, расположенного вблизи южного побережья штата Калифорния.
На этот период закрываются три района к западу от побережья Калифорнии в зонах пуска и падения ступеней ракеты.
Эти районы объявлены "опасными" для мореплавателей на период проведения испытания.
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