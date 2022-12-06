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Дальнее зарубежье 06.12.2022 20:33

США планируют осуществить испытательный пуск ракеты в Тихом океане

Соединенные Штаты готовятся осуществить 22 декабря в Тихом океане испытательный пуск ракеты, следует из американского навигационного предупреждения для мореплавателей в зоне NAVAREA XII.

Пуск предполагается в направлении Гавайских островов из района ракетного полигона Поинт-Мугу, расположенного вблизи южного побережья штата Калифорния.

На этот период закрываются три района к западу от побережья Калифорнии в зонах пуска и падения ступеней ракеты.

Эти районы объявлены "опасными" для мореплавателей на период проведения испытания.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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