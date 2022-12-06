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Бизнес и законодательство 06.12.2022 16:20

Компания Pepi-Əli Kəndli Təsərrüfat приобрела Бакинскую обувную фабрику, вложит в развитие предприятия 5,5 млн манатов

Компания «Pepi-Əli Kəndli Təsərrüfatı» объявлена победителем инвестиционного конкурса по приобретению госдоли в капитале ОАО «Bakı Ayaqqabı Fabriki» («Бакинская обувная фабрика»), равную 85%, а также части акций, оставшуюся от льготной продажи трудовому коллективу.

Согласно информации Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, компания перечислит за акции предприятия в госбюджет 3,5 млн манатов.

Согласно инвестиционной программе, одобренной конкурсной комиссией, «Pepi-Əli Kəndli Təsərrüfatı» в течение двух лет вложит 5,5 млн манатов в развитие предприятия.

Инвестиционная программа предусматривает закупку нового оборудования, ремонт и реконструкцию строений, расширение сырьевой базы предприятия, применение новых технологий.

На предприятии будет открыто 110 новых рабочих мест.

Bakı Ayaqqabı Fabriki введена в эксплуатацию в 1971 году. Уставный капитал общества равен 7 млн 851,794 тыс. манатов. На предприятии работало 142 человека.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОНКУРС, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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