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ТЭК 06.12.2022 21:14

Таджикистану на развитие "зеленой" экономики до 2038г потребуется более $2 млрд

Таджикистану на реализацию стратегии развития "зеленой" экономики в 2023-2037 годы потребуется 21,6 млрд сомони (более $2 млрд), говорится в сообщении на сайте министерства экономического развития и торговли республики.

На основе поручений президента Эмомали Рахмона, а также в рамках исполнения задач послания президента республики "Об основных направлениях внутренней и внешней политики Таджикистана" была принята стратегия развития "зеленой" экономики на 2023-2037 годы. Она утверждена 30 сентября 2022 года.

"Целью документа является проведение институциональных реформ, обеспечение эффективного использования природного капитала, привлечение инвестиций, внедрение современных и инновационных технологий, укрепление международного сотрудничества в направлении "зеленой" экономики", - говорится в пресс-релизе.

Объем финансирования стратегии предполагает инвестподдержку финансовых институтов и партнеров по развитию как ключевых инвесторов.

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