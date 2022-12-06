Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
В соответствии с распоряжением, Алиев поручил кабинету министров Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году, а также решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.
Как сообщалось, 31 марта 2022 года в турецком городе Бурса на внеочередном заседании Постоянного совета министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) культурная столица Азербайджана - г. Шуша - был объявлен "Культурной столицей тюркского мира" в 2023 году.
Н.Аббасова
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