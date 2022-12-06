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Карабах 06.12.2022 16:40

Беларусь заинтересована в участии в восстановлении Карабаха и В.Зангезура - посол в Азербайджане

Компании из Беларуси начали поставки своей продукции для реализации проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, заявил посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«Беларусь заинтересована в активном участии в восстановлении
и развитии инфраструктуры на возвращенных Азербайджаном территориях (Карабах). Уже осуществляются и имеются перспективы дальнейшего роста поставки белорусских товаров для нужд Карабаха: техники, продукции деревообработки и других строительных материалов, трансформаторов, проводов, кабелей и другой электротехнической продукции, а также продовольствия», - сказал Равков в интервью газете «Новое время».

Посол также отметил, что с начала текущего года Беларусь увеличила импорт азербайджанских томатовв 3 раза.

Кроме того, Равков сообщил о росте взаимного товарооборота. «Экономическая сфера всегда была и остается в авангарде нашего партнерства, так как дает реальный, осязаемый и взаимовыгодный для обеих сторон результат. Практическим подтверждением этому является неуклонный рост товарооборота, который мы только за прошлый год довели практически до $1 млрд», - отметил посол.

Х.Насирзаде

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, КАРАБАХ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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