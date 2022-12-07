ВБ улучшил прогноз роста ВВП Индии в 2023 фингоду до 6,9%

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста экономики Индии в текущем финансовом году до 6,9% с 6,5% на фоне подъема потребительских расходов и усиления экономической активности внутри страны.
Индия занимает выгодное положение, чтобы избежать внешних финансовых шоков, говорится в докладе ВБ, опубликованном во вторник.
ВВП Индии во втором финквартале (июль-сентябрь) вырос на 6,3% в годовом выражении. Темпы подъема показателя хоть и замедлились по сравнению с 13,5% в предыдущем квартале, но Индии до сих пор удалось отгородить себя от рецессии, которая угрожает некоторым другим странам мира, отметили экономисты ВБ.
При этом в организации ожидают, что влияние глобальных экономических проблем на экономику страны усилится в следующем фингоду. Прогноз роста ВВП Индии на 2024 фингод был ухудшен до 6,6% с 7%.
В то же время эксперты ожидают, что дефицит бюджета Индии постепенно сократится в следующие несколько лет благодаря повышению эффективности системы сбора налогов. По мнению ведущего экономиста ВБ Друва Шармы, власти смогут достичь целевого отношения дефицита бюджета к ВВП в 6,4% уже в текущем году.
Прогноз ВБ для инфляции в Индии в текущем фингоду составляет 7,1%, в 2024 фингоду - 5,2%. Между тем с начала 2022 года инфляция в стране превышала верхнюю границу целевого диапазона индийского Центробанка в 6%. В октябре потребительские цены выросли на 6,77% в годовом выражении, минимальными темпами за три месяца.
Баку и Джакарта провели 3-й раунд межмидовских консультаций
Таможенные органы Азербайджана и Бахрейна подписали меморандум намерений
Беларусь получила приглашение на саммит Движения неприсоединения в Баку в 2023г - посол в Азербайджане
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию
В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
США чрезмерно зависят от ряда товаров из Китая и других стран
Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе
Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании бывшего президента Трампа
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Huawei открыла ИТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти
Kapital Bank подвел итоги 2022 года
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают