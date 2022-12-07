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Макроэкономика 07.12.2022 02:52

ВБ улучшил прогноз роста ВВП Индии в 2023 фингоду до 6,9%

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста экономики Индии в текущем финансовом году до 6,9% с 6,5% на фоне подъема потребительских расходов и усиления экономической активности внутри страны.

Индия занимает выгодное положение, чтобы избежать внешних финансовых шоков, говорится в докладе ВБ, опубликованном во вторник.

ВВП Индии во втором финквартале (июль-сентябрь) вырос на 6,3% в годовом выражении. Темпы подъема показателя хоть и замедлились по сравнению с 13,5% в предыдущем квартале, но Индии до сих пор удалось отгородить себя от рецессии, которая угрожает некоторым другим странам мира, отметили экономисты ВБ.

При этом в организации ожидают, что влияние глобальных экономических проблем на экономику страны усилится в следующем фингоду. Прогноз роста ВВП Индии на 2024 фингод был ухудшен до 6,6% с 7%.

В то же время эксперты ожидают, что дефицит бюджета Индии постепенно сократится в следующие несколько лет благодаря повышению эффективности системы сбора налогов. По мнению ведущего экономиста ВБ Друва Шармы, власти смогут достичь целевого отношения дефицита бюджета к ВВП в 6,4% уже в текущем году.

Прогноз ВБ для инфляции в Индии в текущем фингоду составляет 7,1%, в 2024 фингоду - 5,2%. Между тем с начала 2022 года инфляция в стране превышала верхнюю границу целевого диапазона индийского Центробанка в 6%. В октябре потребительские цены выросли на 6,77% в годовом выражении, минимальными темпами за три месяца.

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