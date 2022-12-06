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СНГ 06.12.2022 17:23

Новые санкции ЕС против РФ могут включать запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор

В очередной, девятый, пакет санкций ЕС против РФ могут войти запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, запрет на операции еще с тремя российскими банками, сообщает во вторник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Три человека, знакомых с ситуацией, сообщили FT, что запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ будет иметь исключения для некоторых видов продукции. Также в новый пакет, по информации собеседников газеты, может войти контроль экспорта технологий, которые, по мнению Брюсселя, Москва использует для поддержки оружейных заводов, и запрет на операции с еще тремя российскими банками. О том, о каких именно банках идет речь, газета не сообщает. Помимо прочего, в санкционные списки будут внесены еще 180 физлиц.

В ЕС надеются обсудить новый пакет санкций с членами союза в ближайшие дни и прийти к соглашению по нему до конца недели.

При этом Financial Times указывает, что работа над пакетом санкций не завершена, и в него могут быть внесены изменения.

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