США заверили Италию в отсутствии санкционного риска для промежуточного кредита НПЗ на Сицилии

Вашингтон заверил Рим, что итальянские кредиторы не столкнутся с санкциями в случае предоставления финансирования нефтеперерабатывающему заводу на Сицилии, принадлежащему российской НК "ЛУКОЙЛ", пишет газета Financial Times.

Европейское эмбарго на морской импорт российской нефти, вступившее в силу 5 декабря, осложнило ситуацию с обеспечением сырьем НПЗ ISAB на Сицилии, который зависел от поставок материнской компании.

Согласно письму директора Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США Андреа М. Гаки, "возможное предоставление промежуточного кредита" итальянскими банками и государственным инвестором Cassa Depositi e Prestiti "не будет подпадать под антироссийские санкции, установленные OFAC", цитирует издание документ.

Нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему швейцарской дочерней структуре "ЛУКОЙЛа" - Litasco, срочно требуется почти 1 млрд евро для продолжения работы. Кредиторы, в том числе UniCredit и Intesa Sanpaolo, до сих пор отказывались возобновить кредитование компании, опасаясь негативной реакции со стороны США.

"ЛУКОЙЛ" - крупнейшая негосударственная нефтяная компания РФ - не подпала под прямые финансовые санкции.

Как отмечает FT, заверение американской стороны последовало после того, как российская компания возобновила переговоры о возможной продаже НПЗ американской частной инвестиционной компании Crossbridge Energy Partners, финансирование которой предоставляет нефтетрейдер Vitol. И "ЛУКОЙЛ", и Crossbridge рассчитывают в декабре завершить переговоры, которые ведутся с лета, уточняет газета.

Итальянское правительство на прошлой неделе издало чрезвычайный указ, в котором изложен план передачи НПЗ под управление государству. Аналогичное решение Германия приняла в сентябре в отношении НПЗ, принадлежащего российской "Роснефти".

Нефтеперерабатывающий комплекс ISAB на юго-востоке Сицилии является третьим по мощности в Европе. В состав комплекса входят два НПЗ, объединенных системой трубопроводов и интегрированных в единый технологический комплекс общей мощностью 16 млн тонн в год, а также резервуарный парк объемом 3,7 млн кубометров и три морских причала.

Litasco накануне введения нефтяного эмбарго заявила, что готова обеспечить бесперебойную работу предприятия, учитывая накопленное на ближайшие месяцы сырье и будущие поставки нефти нероссийского происхождения.