Чавушоглу грозит поднять вопрос о суверенитете Эгейских островов, если Греция не прекратит их милитаризацию

Турция готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит "провокационные действия", заявил во вторник турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
"Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно", - сказал Чавушоглу.
"Греция продолжает провокации. И мы не можем молчать", - добавил он.
Турецкие СМИ отмечают, что Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре сочли, что переброску военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.
Чавушоглу указал, что "если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов".
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