В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 574, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 13 случаях.
За минувшие сутки зафиксирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции (днем ранее – ноль). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 984 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 814 тыс. 298 человек (+37 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 292 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 662 теста на коронавирус против 878 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 385 тыс. 915 тестов на COVID-19.
Н.Аббасова
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