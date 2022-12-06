В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 62 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 824 тыс. 574, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 13 случаях.

За минувшие сутки зафиксирован один летальный исход из-за новой коронавирусной инфекции (днем ранее – ноль). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 984 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 814 тыс. 298 человек (+37 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 292 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 662 теста на коронавирус против 878 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 385 тыс. 915 тестов на COVID-19.

Н.Аббасова