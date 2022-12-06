Баку и Джакарта провели 3-й раунд межмидовских консультаций

В Джакарте во вторник состоялся третий раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Индонезии, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

На консультациях стороны представляли замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и гендиректор Агентства внешнеполитической стратегии Министерства иностранных дел Индонезии Яян Муляна.

В ходе консультаций стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, в том числе вопросы по политическим, экономическим, торговым, культурно-образовательным, консульским направлениям.

Мамедов отметил большой потенциал между двумя странами, накопленный за 30 лет с момента установления дипломатических отношений, за эти годы была сформирована повестка сотрудничества в различных сферах.

Кроме этого, стороны также обменялись мнениями по другим вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

Мамедов в ходе консультаций также представил позицию Баку по нормализации отношений с Арменией, действиях Азербайджана в этом направлении. При этом он подчеркнул, что провокации, совершаемые Арменией, являются рисками для мира и благополучия на Южном Кавказе.

Х.Насирзаде