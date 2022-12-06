Fitch снизило прогноз цен на газ на 2022-2023гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило краткосрочную оценку стоимости природного газа в Европе и США.
Это отражает сокращение спроса на газ в Европе, главным образом, из-за снижения промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы.
"Наши предположения в отношении цен на нефть остаются неизменными: мы по-прежнему ожидаем их снижения из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе", - сообщается в отчете агентства.
При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе ослабление геополитического давления приведет к дальнейшему уменьшению стоимости нефти.
"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году в Европейский союз не будет поступать российский газ. Европа будет больше зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей", - отмечают аналитики Fitch.
Тем не менее, теплая погода, снижение спроса в Европе и продолжающиеся объемные поставки СПГ в Европу привели к снижению спотовых цен по сравнению с их пиковыми значениями, несмотря на умеренный рост с началом зимы. Уровни использования газовых хранилищ в ЕС в настоящее время высоки и составляют 90-95%, что выше ожиданий агентства. Это должно помочь ослаблению давления на рынок в 2023 году.
"В связи с этим мы снизили наши краткосрочные предположения относительно европейских цен на газ, хотя они останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными", - говорится в сообщении.
Снижение прогноза цен на газ на американском Henry Hub на текущий год отражает устойчивый рост предложения на фоне наращивания объемов бурения, в том числе в Пермском бассейне. Кроме того, понижательное давление на стоимость оказывают ожидания относительно теплой зимы в Европе и США.
Аналитики Fitch также отметили нестабильность спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.
Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:
|
2022г
|
2023г
|
2024г
|
2025г
|
2026г
|
прогноз
|
новый
|
новый
|
новый
|
новый
|
новый
|
новый
|
Базовый сценарий
|
нефть Brent
|
100
|
85
|
65
|
53
|
53
|
53
|
нефть WTI
|
95
|
81
|
62
|
50
|
50
|
50
|
природ.газ Henry Hub
|
6,75
|
5
|
4
|
3
|
2,75
|
2,75
|
природ.газ TTF/NBP
|
38
|
40
|
20
|
10
|
5
|
5
|
Стрессовый сценарий
|
нефть Brent
|
70
|
45
|
35
|
45
|
48
|
48
|
нефть WTI
|
67
|
42
|
32
|
42
|
45
|
45
|
природ.газ Henry Hub
|
6,25
|
2,5
|
2
|
2,25
|
2,25
|
2,25
|
природ.газ NBP
|
35
|
15
|
7
|
4,5
|
4,5
|
4,5
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