Fitch снизило прогноз цен на газ на 2022-2023гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило краткосрочную оценку стоимости природного газа в Европе и США.

Это отражает сокращение спроса на газ в Европе, главным образом, из-за снижения промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы.

"Наши предположения в отношении цен на нефть остаются неизменными: мы по-прежнему ожидаем их снижения из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе", - сообщается в отчете агентства.

При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе ослабление геополитического давления приведет к дальнейшему уменьшению стоимости нефти.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году в Европейский союз не будет поступать российский газ. Европа будет больше зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей", - отмечают аналитики Fitch.

Тем не менее, теплая погода, снижение спроса в Европе и продолжающиеся объемные поставки СПГ в Европу привели к снижению спотовых цен по сравнению с их пиковыми значениями, несмотря на умеренный рост с началом зимы. Уровни использования газовых хранилищ в ЕС в настоящее время высоки и составляют 90-95%, что выше ожиданий агентства. Это должно помочь ослаблению давления на рынок в 2023 году.

"В связи с этим мы снизили наши краткосрочные предположения относительно европейских цен на газ, хотя они останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными", - говорится в сообщении.

Снижение прогноза цен на газ на американском Henry Hub на текущий год отражает устойчивый рост предложения на фоне наращивания объемов бурения, в том числе в Пермском бассейне. Кроме того, понижательное давление на стоимость оказывают ожидания относительно теплой зимы в Европе и США.

Аналитики Fitch также отметили нестабильность спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ: