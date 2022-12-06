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Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 06.12.2022 17:30

Fitch снизило прогноз цен на газ на 2022-2023гг

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило краткосрочную оценку стоимости природного газа в Европе и США.

Это отражает сокращение спроса на газ в Европе, главным образом, из-за снижения промышленного потребления, достаточных запасов СПГ и теплого начала зимы.

"Наши предположения в отношении цен на нефть остаются неизменными: мы по-прежнему ожидаем их снижения из-за замедления экономического роста, что приведет к сокращению спроса в краткосрочной перспективе", - сообщается в отчете агентства.

При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе ослабление геополитического давления приведет к дальнейшему уменьшению стоимости нефти.

"Мы по-прежнему ожидаем, что в 2023 году в Европейский союз не будет поступать российский газ. Европа будет больше зависеть от поставок СПГ и столкнется с конкуренцией со стороны азиатских покупателей", - отмечают аналитики Fitch.

Тем не менее, теплая погода, снижение спроса в Европе и продолжающиеся объемные поставки СПГ в Европу привели к снижению спотовых цен по сравнению с их пиковыми значениями, несмотря на умеренный рост с началом зимы. Уровни использования газовых хранилищ в ЕС в настоящее время высоки и составляют 90-95%, что выше ожиданий агентства. Это должно помочь ослаблению давления на рынок в 2023 году.

"В связи с этим мы снизили наши краткосрочные предположения относительно европейских цен на газ, хотя они останутся высокими по сравнению со средними историческими показателями и будут крайне волатильными", - говорится в сообщении.

Снижение прогноза цен на газ на американском Henry Hub на текущий год отражает устойчивый рост предложения на фоне наращивания объемов бурения, в том числе в Пермском бассейне. Кроме того, понижательное давление на стоимость оказывают ожидания относительно теплой зимы в Европе и США.

Аналитики Fitch также отметили нестабильность спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики.

Прогноз Fitch для цен на нефть и природный газ:

2022г

2023г

2024г

2025г

2026г

прогноз

новый

новый

новый

новый

новый

новый

Базовый сценарий

нефть Brent

100

85

65

53

53

53

нефть WTI

95

81

62

50

50

50

природ.газ Henry Hub

6,75

5

4

3

2,75

2,75

природ.газ TTF/NBP

38

40

20

10

5

5

Стрессовый сценарий

нефть Brent

70

45

35

45

48

48

нефть WTI

67

42

32

42

45

45

природ.газ Henry Hub

6,25

2,5

2

2,25

2,25

2,25

природ.газ NBP

35

15

7

4,5

4,5

4,5
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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