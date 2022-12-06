Таможенные органы Азербайджана и Бахрейна подписали меморандум намерений о сотрудничестве в таможенной сфере.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете, документ предусматривает сотрудничество в повышении эффективности применения таможенных процедур, организации семинаров, борьбу с контрабандой товаров, обмена информацией с целью предотвращения нарушения таможенного законодательства и др. направлениям.
Р.Ахмедов
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