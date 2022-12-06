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Дальнее зарубежье 06.12.2022 18:15

В Венгрии сложилась критическая ситуация со снабжением топливом

Венгрия столкнулась с критическими перебоями в снабжении страны топливом, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на крупнейшую венгерскую нефтегазовую компанию MOL.

"MOL по-прежнему исполняет задачу по обеспечению безопасных поставок собственной продукции. Однако в нынешних условиях нельзя полностью удовлетворить рыночный спрос без роста импорта", - говорилось в заявлении MOL.

В MOL отмечали, что пытаются нарастить поставки продукции со своего перерабатывающего предприятия в Словакии, но достигли предела возможностей. Также компания увеличивает масштабы переработки нефти на заводе на реке Дунай, который работает пока на 50-55% мощности. Однако переход завода на полноценный режим работы займет около двух недель.

СМИ напоминают, что около года назад венгерское правительство установило лимит цен на бензин и дизель, которые отпускают владельцам частного автотранспорта, фермерам и таксистам. В результате иностранные компании сократили поставки топлива в Венгрию. Срок действия ценового лимита истекает в декабре, и затем правительство должно определить, продлевать ли его, на основе данных MOL по поводу того, может ли компания обеспечить поставки топлива в страну.

Однако спрос на топливо возрос, и в минувшие выходные многие жители принялись активно скупать и запасать топливо. Накануне в MOL сообщали, что наблюдают нехватку запасов топлива почти на всех своих автозаправочных станциях.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ТОПЛИВО, СНАБЖЕНИЕ, КРИЗИС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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