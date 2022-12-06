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Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 06.12.2022 19:48

Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на опасениях новых повышений ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,95 (1,15%) - до $81,73 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на январь на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,58 (0,75%) - до $76,35 за баррель.

Накануне нефтяные фьючерсы существенно упали на фоне превзошедших прогнозы данных о деловой активности в секторе услуг США, которые усилили опасения по поводу того, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется повышать процентные ставки в течение более длительного периода, чем ожидалось, пишет Trading Economics.

"Данные указали на силу американской экономики, что открывает возможность для новых повышений ставки и ухудшает краткосрочные и среднесрочные прогнозы. В таком сценарии предусматривается снижение спроса на нефть", - отметил старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Трейдеры также продолжают оценивать решение ЕС и ряда других стран ввести потолок цен на российскую нефть. Сейчас этот потолок определен на уровне $60 за баррель.

"Интересно, что нефть дешевеет в период, когда вступает в силу потолок цен на нефть из РФ. Эта мера, которая, как опасались многие, может дестабилизировать рынок, пока не привела к такому эффекту", - написал Эвангелиста.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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