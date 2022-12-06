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ТЭК 06.12.2022 20:54

Дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 19% - премьер

Дефицит мощности в энергосистеме Украины в настоящее время составляет 19% от прогнозного потребления, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Несмотря на попадание в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия. Однако мы понимаем, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. В настоящее время он составляет 19% от прогнозного потребления", - написал Шмыгаль.

По его словам, всего за последние месяцы получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей.

"В стране продолжают действовать графики отключений", - подытожил он.

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГОСИСТЕМА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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