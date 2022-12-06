Дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 19% - премьер

Дефицит мощности в энергосистеме Украины в настоящее время составляет 19% от прогнозного потребления, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Несмотря на попадание в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия. Однако мы понимаем, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. В настоящее время он составляет 19% от прогнозного потребления", - написал Шмыгаль.
По его словам, всего за последние месяцы получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей.
"В стране продолжают действовать графики отключений", - подытожил он.
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