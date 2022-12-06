Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2022г до $101,48/барр., на 2023г - до $92,36/барр

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2022 год со $102,13/барр. до $101,48/барр., следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации ведомства (EIA).
Отмечается, что в ноябре средняя спотовая цена на Brent составила $91/барр.
Минэнерго также понизило оценку стоимости Brent на 2023 год с $95,33/барр. до $92,36/барр.
Как поясняется в отчете, значительное снижение прогнозной цены Brent в следующем году обусловлено предпосылками роста мировых запасов нефти к концу 2023 года.
"Мировые запасы нефти сократятся на 0,2 млн б/с в первой половине 2023 года, а затем вырастут почти на 0,7 млн б/с во второй половине. Этот прогноз уровня запасов нефти на конец 2023 года выше, чем мы прогнозировали в ноябрьском отчете, в результате чего наш прогноз цены на Brent в среднем составит $92/барр. в 2023 г., что на $3 меньше, чем мы прогнозировали в прошлом месяце", - сообщается в отчете.
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