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Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 06.12.2022 22:54

Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2022г на уровне 99,8 млн б/с, в 2023г ждет рост показателя на 1 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,82 млн баррелей в сутки, что на 2,26 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA сохранило свой прогноз, озвученный в ноябре.

Министерство слегка скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год в сторону снижения. По оценке EIA, потребление увеличится на 1 млн б/с - до 100,82 млн б/с.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году на 1,16 млн б/с - до 100,98 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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