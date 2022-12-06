Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2022г на уровне 99,8 млн б/с, в 2023г ждет рост показателя на 1 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году составит 99,82 млн баррелей в сутки, что на 2,26 млн б/с больше, чем в 2021 году, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Таким образом EIA сохранило свой прогноз, озвученный в ноябре.

Министерство слегка скорректировало прогноз спроса на нефть на 2023 год в сторону снижения. По оценке EIA, потребление увеличится на 1 млн б/с - до 100,82 млн б/с.

Месяцем ранее ведомство прогнозировало увеличение показателя в 2023 году на 1,16 млн б/с - до 100,98 млн б/с.