США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2022г на 40 тыс. б/с - до 11,87 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,83 млн б/с до 11,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 0,62 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также слегка повысило прогноз добычи в 2023 году - на 30 тыс. б/с, до 12,34 млн б/с.

Данный показатель близок к среднегодовому рекорду добычи нефти в Соединенный Штатах, установленному в 2019 году, - 12,3 млн б/с.