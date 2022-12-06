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Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

ТЭК 06.12.2022 22:39

США повысили прогноз добычи нефти в стране в 2022г на 40 тыс. б/с - до 11,87 млн б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2022 год с 11,83 млн б/с до 11,87 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 0,62 млн б/с превышает результат 2021 года.

Ведомство также слегка повысило прогноз добычи в 2023 году - на 30 тыс. б/с, до 12,34 млн б/с.

Данный показатель близок к среднегодовому рекорду добычи нефти в Соединенный Штатах, установленному в 2019 году, - 12,3 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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