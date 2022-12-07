Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок 2022г в 700 авиалайнеров

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE может поставить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее, из-за проблем в цепочках поставок в авиационной отрасли.
Как сообщила Airbus, в ноябре она поставила 68 самолетов, в январе-ноябре это число достигло 565 лайнеров.
Компания прогнозирует, что поставки по итогам всего 2022 года окажутся "незначительно ниже" предполагаемых ранее 700 лайнеров. Точное число в пресс-релизе авиапроизводителя не уточняется.
Airbus в начале 2022 года рассчитывала выпустить 720 самолетов, но затем понизила прогноз до 700 самолетов на фоне дефицита компонентов, включая двигатели. На прошлой неделе глава компании Гильом Фори заявил, что не ожидает улучшения ситуации в цепочках поставок до середины следующего года из-за негативного влияния высоких цен на энергоресурсы на основных производителей компонентов для авиационной отрасли.
Баку и Джакарта провели 3-й раунд межмидовских консультаций
Таможенные органы Азербайджана и Бахрейна подписали меморандум намерений
Беларусь получила приглашение на саммит Движения неприсоединения в Баку в 2023г - посол в Азербайджане
Сборная Марокко вышла в четвертьфинал ЧМ, победив по пенальти Испанию
В Азербайджане зафиксирован суточный рост заражений COVID-19
Алиев ознакомился с условиями, созданными на объектах экономического и общественного назначения в Шеки
США чрезмерно зависят от ряда товаров из Китая и других стран
Иранский патрульный катер пытался ослепить суда ВМС США в Ормузском проливе
Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании бывшего президента Трампа
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Huawei открыла ИТ-Академию в Бакинской высшей школе нефти
Kapital Bank подвел итоги 2022 года
ВТБ (Азербайджан) стал генеральным спонсором Кубка Баку по автогонкам
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают