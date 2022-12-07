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Транспорт и связь 07.12.2022 00:33

Airbus не сможет выполнить свой прогноз поставок 2022г в 700 авиалайнеров

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE может поставить в текущем году менее 700 самолетов, прогнозировавшихся компанией ранее, из-за проблем в цепочках поставок в авиационной отрасли.

Как сообщила Airbus, в ноябре она поставила 68 самолетов, в январе-ноябре это число достигло 565 лайнеров.

Компания прогнозирует, что поставки по итогам всего 2022 года окажутся "незначительно ниже" предполагаемых ранее 700 лайнеров. Точное число в пресс-релизе авиапроизводителя не уточняется.

Airbus в начале 2022 года рассчитывала выпустить 720 самолетов, но затем понизила прогноз до 700 самолетов на фоне дефицита компонентов, включая двигатели. На прошлой неделе глава компании Гильом Фори заявил, что не ожидает улучшения ситуации в цепочках поставок до середины следующего года из-за негативного влияния высоких цен на энергоресурсы на основных производителей компонентов для авиационной отрасли.

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Тэги: ЕВРОПА, AIRBUS, ПРОГНОЗ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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