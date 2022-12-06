Представители Азербайджана, Армении и РФ обсудили строительство железной дороги

Строительство железной дороги между Арменией, Азербайджаном и Россией обсудили вице-премьеры этих стран Мгер Григорян, Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук на встрече в Москве во вторник.
"В Москве 6 декабря состоялось 11 заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. На заседании были обсуждены вопросы, связанные со строительством железной дороги между Азербайджаном, Арменией и Россией и в регионе, с развитием железнодорожного сообщения и перевозок", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Отмечается, что стороны подчеркнули "положительную роль России в вопросе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, в усилиях по деблокаде экономических и транспортных связей между ними".
"Стороны продолжат работать в направлении реализации трехсторонних заявлений глав Азербайджана, Армении и России о деблокаде региональных транспортных и экономических связей. Армянская и азербайджанская стороны выразили свою признательность российской стороне за организацию встречи на высоком уровне", - отметили в правительстве Армении.
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