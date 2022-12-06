США поставляют Украине оружие только для обороны - Госдеп

Вашингтон не предоставляет Украине вооружения для ударов по территории России, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.
"Мы не предоставляли Украине вооружений для его применения на территории России. Мы четко дали понять, что это поставки оружия для оборонительных целей. Как президент заявлял ранее, мы не даем возможности Украине совершать удары за пределами ее территории", - заявил Прайс на брифинге.
Он добавил, что Вашингтон не подталкивает Киев к таким ударам.
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