Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 76.93 -3.05 Brent 82.68 -2.89

Дальнее зарубежье 06.12.2022 23:52

США поставляют Украине оружие только для обороны - Госдеп

Вашингтон не предоставляет Украине вооружения для ударов по территории России, заявил во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс.

"Мы не предоставляли Украине вооружений для его применения на территории России. Мы четко дали понять, что это поставки оружия для оборонительных целей. Как президент заявлял ранее, мы не даем возможности Украине совершать удары за пределами ее территории", - заявил Прайс на брифинге.

Он добавил, что Вашингтон не подталкивает Киев к таким ударам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ


Похожие новости


США хотят справедливого и устойчивого мира в Украине - Блинкен США пытаются договориться о передаче Киеву систем ПВО NASAMS с Ближнего Востока США и Франция продолжат помогать Украине сколько потребуется Блинкен подтвердил готовность США предоставлять Украине средства ПВО США выделят $53 млн на покупку электросетевого оборудования для Украины Байден выразил надежду на продолжение помощи Украине после победы республиканцев в Конгрессе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az