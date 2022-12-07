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Дальнее зарубежье 07.12.2022 09:08

В Польше рассматривают возможность размещения комплексов Patriot из Германии

Польские власти рассматривают возможность разместить на своей территории зенитно-ракетные комплексы Patriot из Германии, сообщил во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"После разговора с министром обороны Германии я был разочарован решением отказать в поддержке Украины. В то же время мы приступили к действиям, которые предусматривают размещение установок и их включение в нашу систему", - написал он в твиттере.

Ранее польская сторона выступила с предложением, чтобы комплексы Patriot, которые Германия намеревалась направить в Польшу, были бы поставлены на Украину, однако Берлин от такой идеи отказался.

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Тэги: ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ЗРК, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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