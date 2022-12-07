Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы

Федеральный суд приговорил вице-президента Аргентины Кристину Киршнер по делу о коррупции к шести годам тюрьмы и запретил в будущем занимать новые государственные должности, сообщает Bloomberg.
"Вице-президент Аргентины Кристина Киршнер была признана виновной в мошенничестве и приговорена федеральным судом к шести годам тюремного заключения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Киршнер сейчас обладает иммунитетом, занимая посты вице-президента и главы сената, поэтому "в обозримом будущем ей не придется отбывать срок".
Газета The Washington Post пишет, что вице-президент отрицает свою вину и, как ожидается, будет подавать апелляцию,
Киршнер назвала суд "расстрельной командой", участвующей в политически мотивированном преследовании, целью которого является помешать ей баллотироваться на третий президентский срок в 2023 году.
Ранее в прокуратуре утверждали, что Киршнер направляла деньги предпринимателю Ласаро Баэсу, когда занимала пост президента Аргентины с 2007 по 2015 год. Ее обвинили в коррупции и запросили наказание в виде 12 лет тюрьмы.
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