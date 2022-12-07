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Дальнее зарубежье 07.12.2022 09:45

Суд присяжных признал виновными в налоговом мошенничестве две компании бывшего президента Трампа

Присяжные суда в нью-йоркском Манхэттене признали две компании из состава принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу Trump Organization виновными в налоговом мошенничестве и фальсификации финансовых документов в течение 15 лет, сообщают СМИ.

В то же время, самому Трампу и членам его семьи обвинения предъявлены не были, хотя имя бывшего главы государства неоднократно упоминался прокурорами во время судебного процесса, обратил внимание телеканал CNN.

Он также сообщил, что один из прокуроров, участвующих в процессе, заявил, что Трамп "явно санкционировал" налоговое мошенничество.

"Все эти рассказы о том, что Дональд Трамп пребывал в блаженном неведении, просто неправда", - цитирует CNN заявление прокурора.

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